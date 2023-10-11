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Дуплексы с видом на горы в Cankaya, Турция

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2 объекта найдено
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Cankaya, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Cankaya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 6
Стильные Квартиры в Проекте с Современным Дизайном в Анкаре, Инджек Новые квартиры в Анкаре …
€116,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Cankaya, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Cankaya, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 6
Стильные Квартиры в Проекте с Современным Дизайном в Анкаре, Инджек Новые квартиры в Анкаре …
€114,000
Realting.com
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