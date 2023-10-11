ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Жилая
Cankaya
Квартиры
Квартиры с видом на море в Cankaya, Турция
однокомнатные
13
двухкомнатные
25
трехкомнатные
17
четырехкомнатные
17
Квартира
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 комнаты
Каракокали, Турция
2
1
92 м²
11
€260,500
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с лифтом, с видом на море, с бассейном
Аланья, Турция
3
75 м²
2/2
Квартира 2+1 в престижном комплексе класса люкс с шикарным видом на море в МахмутларРайон: А…
€341,152
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой
Мраморноморский регион, Турция
2
46 м²
6
Апартаменты с видом на море, в спокойном районе Бююкчекмедже, Стамбул, Турция Проект состои…
€166,591
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Стамбул, Турция
1
2
120 м²
Проект Uptown Height, с его классической и современной архитектурой, приносит парки, сады, у…
€280,754
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Алания, Турция
2
1
50 м²
2
Выставлена на продажу квартира планировки 1+1 в районе Оба. Квартира расположена на втором э…
€154,000
Рекомендовать
Вилла 6 комнат с парковкой, с бассейном, с интернетом
Инжекум, Турция
6
410 м²
1/1
Потрясающая престижная вилла 4+2 в шикарном комплексеРайон: Анталья, Аланья, ИнджекумРасстоя…
€490,218
Рекомендовать
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Аланья, Турция
4
180 м²
4/4
Дуплекс в новой резиденции у моря в Кестель 3+1Район: Анталья, Аланья, КестелРасстояние до м…
€364,162
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Bahcelievler Mahallesi, Турция
1
89 м²
Великолепное Мраморное море в вашем уютном доме, торговая улица, которая охватывает жизнь со…
€246,665
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Средиземноморский регион, Турция
2
1
55 м²
Ультрасовременная резиденция с отельной инфраструктурой. Анталия. Представляем вашему внима…
€139,800
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Аланья, Турция
4
268 м²
1/1
Квартира 3+1 в комплексе премиум-класса в Стамбуле Район: Стамбул, БейкозAcar Blu Residence …
€1,33 млн
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной
Аланья, Турция
2
40 м²
2/2
Замечательная, меблированная Квартира 1+1 в ObaРайон: Анталья, Аланья, ОбаКвартира продаётся…
€143,064
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Алания, Турция
3
2
100 м²
4
Представляем Вашему вниманию новый проект современного жилого комплекса в районе Тосмур. Рез…
€389,549
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL