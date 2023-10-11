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Квартиры с видом на горы в Cankaya, Турция

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6 объектов найдено
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Cankaya, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Cankaya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 211 м²
Количество этажей 15
Новые Элитные Квартиры в Комплексе с Большой Зеленой Территорией в Анкаре, Чанкая Элитная не…
€551,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Cankaya, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Cankaya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 177 м²
Количество этажей 15
Новые Элитные Квартиры в Комплексе с Большой Зеленой Территорией в Анкаре, Чанкая Элитная не…
€345,000
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Cankaya, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Cankaya, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 15
Новые Элитные Квартиры в Комплексе с Большой Зеленой Территорией в Анкаре, Чанкая Элитная не…
€272,000
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на горы, с парковка в Cankaya, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на горы, с парковка
Cankaya, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Количество этажей 15
Новые Элитные Квартиры в Комплексе с Большой Зеленой Территорией в Анкаре, Чанкая Элитная не…
€265,000
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на горы, с парковка в Cankaya, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на горы, с парковка
Cankaya, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 6
Стильные Квартиры в Проекте с Современным Дизайном в Анкаре, Инджек Новые квартиры в Анкаре …
€84,000
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Cankaya, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Cankaya, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Количество этажей 10
Квартиры с Высокими Потолками и Видом на Лес в Чанкая, Анкара Элитные квартиры в Анкаре расп…
€248,000
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