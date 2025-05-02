Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Cankaya
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Гараж

Квартиры с гаражом в Cankaya, Турция

однокомнатные
5
двухкомнатные
13
трехкомнатные
12
четырехкомнатные
10
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Cankaya, Турция
Квартира 4 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 10/30
AN APARTMENT WITH A SPECTACULAR VALLEY VIEW IS FOR SALE SINPAŞ MARINA SUITABLE FOR TURKISH…
$177,727
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти