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Виллы в Чанаккале, Турция

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1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Kuecuekkuyu, Турция
SPECIAL
Вилла 5 комнат
Kuecuekkuyu, Турция
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
Обратите внимание, что иностранцы могут получить турецкое гражданство, купив недвижимость, о…
€550,230
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Параметры недвижимости в Чанаккале, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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