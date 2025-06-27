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Таунхаусы с садом в Чанаккале, Турция

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1 объект найдено
Таунхаус в Dalyan, Турция
Таунхаус
Dalyan, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 284 м²
Добро пожаловать на уникальный жизненный опыт в Измире. Это изысканное свойство охватывает 2…
$1,54 млн
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Параметры недвижимости в Чанаккале, Турция

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