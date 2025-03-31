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Земельные участки в Чанаккале, Турция

1 объект найдено
Участок земли в Yenikoey, Турция
Участок земли
Yenikoey, Турция
"In the Heart of Çanakkale, Unique Investment Opportunity in Fertile Lands Enriched with Irr…
$9,50 млн
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