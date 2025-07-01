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Квартиры с садом в Чане, Турция

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2 объекта найдено
Квартира в Hurma, Турция
Квартира
Hurma, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Откройте для себя роскошную жизнь в спокойном регионе Хурма Коньяалты, Анталия. Эти апартаме…
$220,299
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Квартира в Hurma, Турция
Квартира
Hurma, Турция
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Откройте для себя современную жизнь в популярном районе Хурма Коньяалты с этими стильно офор…
$483,955
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