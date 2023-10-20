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Дома в Camiikebir Mahallesi, Турция

1 объект найдено
Дом 8 спален с кондиционером, с центральным отоплением, с c ремонтом в Бейоглу, Турция
Дом 8 спален с кондиционером, с центральным отоплением, с c ремонтом
Бейоглу, Турция
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 5
Многоквартирное Здание в 300 м от моря в Бейоглу, Стамбул. 5-этажное многоквартирное здание …
€1,71 млн

Параметры недвижимости в Camiikebir Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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