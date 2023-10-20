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Виллы в Cagrisan Mahallesi, Турция

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1 объект найдено
Вилла 5 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом в Aksungur, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом
Aksungur, Турция
Комнаты 6
Площадь 432 м²
Этаж 1/2
Дома с Бассейнами в Окружении Природы в Бурсе, Муданья. Роскошные дома расположены в Бадемли…
€837,000

Параметры недвижимости в Cagrisan Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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