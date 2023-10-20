ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Жилая
Cagrisan Mahallesi
Квартиры
Квартиры в Cagrisan Mahallesi, Турция
Квартира
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Алания, Турция
4
2
292 м²
6
Квартиры с Видом на Море в Выгодном Месте в Аланье, Оба Квартиры с современным дизайном расп…
€346,331
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Bahcelievler Mahallesi, Турция
3
259 м²
В настоящее время мы живем так далеко от природы, что по выходным ходим в зеленые зоны, путе…
€2,01 млн
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Kuyucak Koey, Турция
1
49 м²
6/10
Внутри комплекса есть канал, по которому можно кататься на гандолах. Рядом есть пляж Лонг Би…
€938
Рекомендовать
Вилла 7 комнат с видом на море, с бассейном, с Podhodit dlya grazhdanstva
Аланья, Турция
7
290 м²
1/1
Отличная вилла 6+1 с видом на море в BEKTAŞРайон: Анталья, Аланья, БекташЖилая площадь соста…
€423,383
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с парковка, с c ремонтом
Анкара, Турция
3
1
110 м²
4
Новые Квартиры-Дуплекс по Выгодной Цене в Анкаре, Гёльбаши. Новые квартиры расположены в шаг…
€110,385
Рекомендовать
Дом 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Мраморноморский регион, Турция
2
1
48 м²
16
ПРОЕКТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ •Безопасность, •Gym , •Привет парковка , •Художественная г…
€149,491
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Алания, Турция
2
1
65 м²
3
Представляем вашему вниманию квартиру, расположенную на третьем этаже жилого комплекса. Квар…
€197,405
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Merdivenlikuyu, Турция
2
1
60 м²
2
Новый комплекс в Эрдемли Представляем Вашему вниманию новый комплекс со собственной инфраст…
€73,920
Рекомендовать
Дуплекс 6 комнат
Махмутлар центр, Турция
6
220 м²
1/1
Прекрасный дуплекс 5+1 с видом на сад в КаргыджакРайон: Анталья, Аланья, КаргыджакРасстояние…
€218,439
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Аланья, Турция
2
75 м²
7/7
1+1Район: Анталья, Аксу, АлтынташШикарный жилой комплекс, в новом, развивающимся районе Алты…
€140,561
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Bahcelievler Mahallesi, Турция
1
56 м²
Divine Residences - это уникальная интерпретация современной жизни, сочетающая современную …
€3,54 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Gaziemir, Турция
4
1
185 м²
2
Вилла находится в прекрасном зеленом районе Газиемира, Беяевлер. Рядом школы, парки, лиц…
€235,392
1
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Cagrisan Mahallesi, Турция
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL