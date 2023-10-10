ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Жилая
Бурса
Студии
Квартиры-студии с бассейном в Бурса, Турция
Студия
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Gazipasa, Турция
2
1
60 м²
5
Инвестиционные Квартиры Рядом с Пляжем в Новом Проекте в Газипаша, Анталия Район Газипаша, р…
€118,175
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Алания, Турция
2
60 м²
8/10
Меблированная квартира 1+1 в центре Алании Рады Вам представить меблированную квартир…
€170,743
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Аланья, Турция
4
190 м²
4/4
Квартира Под ГражданствоРайон: Анталья, Аланья, СарайРасстояние до моря: 100Продаётся кварти…
€265,118
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Инжекум, Турция
3
1
109 м²
Кондиционеры в подарок в любой квартире в комплексе в Авсалларе Кондиционеры в подарок при …
€220,000
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Алания, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с парковкой, с террасой, с бассейном
Инжекум, Турция
4
385 м²
2/2
Вилла в процессе строительства 3+1 в Окурдждаларе от компании «Zera Homes» планируется…
€415,302
Рекомендовать
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Demirtas, Турция
4
127 м²
4/4
Потрясающий дуплекс 3+1 в современной новостройке с видом на мореРайон: Анталья, Аланья, Дем…
€220,098
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Acarlar Mahallesi, Турция
3
171 м²
3/3
Уютные Апартаменты 2+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, БейкозРезиденция разделена на три постройки…
€851,878
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Махмутлар центр, Турция
2
51 м²
1/7
Новый современный и NBSP; Вам представлен проект надежного разработчика в Алании! Комплекс …
€49,520
Рекомендовать
Дуплекс 8 комнат с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Мраморноморский регион, Турция
8
1
204 м²
1
Грандиозный проект в районе Бешикташ, Стамбул. Который будет построен на участке площадью 17…
€987,657
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Аланья, Турция
2
55 м²
1/4
Квартира 1+1 в 150 м от Клеопатры в Алании Рады Вам представить меблированную квартир…
€198,283
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с парковкой, с мебелью, с лифтом
Аланья, Турция
4
130 м²
3/5
Апартаменты в центре Аланьи с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жи…
€297,685
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Бурса, Турция
с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL