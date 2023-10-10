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Магазины с видом на море в Бурса, Турция

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Магазин 7 спален с кондиционером, с видом на море, с парковка в Gemlik, Турция
Магазин 7 спален с кондиционером, с видом на море, с парковка
Gemlik, Турция
Комнаты 7
Площадь 400 м²
Этаж 1/1
Магазин в Бурсе, Гемлик, с Готовым Арендатором и Арендным Доходом. Магазин на продажу в Бурс…
€206,000
Realting.com
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