ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Офис
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Другое
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Коммерческая
Бурса
Other
Коммерческая недвижимость в Бурса, Турция
коммерческая недвижимость
3
Другое
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Отель с лифтом, с бассейном, с сауной
Аланья, Турция
600 м²
1/1
Прекрасный Отель на 16 комнат в ObaРайон: Анталья, Аланья, ОбаОтель расположен в центре райо…
€2,04 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Faralya, Турция
86 000 м²
Butterfly Valley: Turkey's Haven and the Global Star of Investment Introduction: The Idea…
€47,37 млн
1
Рекомендовать
Отель 20 спален с ванной
Алания, Турция
20
20
Отель класса Делюкс, работающий по системе «все включено», расположен в городе Аланья, в 1…
€42,37 млн
Рекомендовать
Отель
Аланья, Турция
Турция г.Аланья Отель с пляжем Уютный отель на первой ли…
€25,05 млн
Рекомендовать
Магазин 2 спальни с парковкой, с лифтом, с сигнализацией
Чекмекёй, Турция
2
1
86 м²
€130,980
Рекомендовать
Отель
Mesudiye, Турция
8 679 м²
Уважаемые уважаемые инвесторы и потенциальные клиенты, Palamutbükü, расположенный в одном и…
€2,98 млн
Рекомендовать
Коммерческая с мебелью, с tech
Аланья, Турция
149 м²
Продается коммерческая недвижимость в Алании. Здание расположено в центре города, рядом вся…
€450,420
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой
Аланья, Турция
49 м²
Компания-застройщик успешно работает на рынке с 2005 года. На протяжении 16 лет строит торго…
€225,210
Рекомендовать
Коммерческая с охраняемой парковкой
Муратпаша, Турция
63 м²
Офисные помещения в бизнес-центре,который расположен в центре Анталии Муратпаша, Мейдан, Ала…
€256,077
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с Podhodit dlya grazhdanstva
Аланья, Турция
1
670 м²
1/1
Большое трехэтажное коммерческое помещение с правом получения гражданства в ALANYAРайон: Ант…
€1,25 млн
Рекомендовать
Отель 320 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Кадыкёй, Турция
320
16 000 м²
17
Продается отель в центре современного Стамбула. Пятизвёздочный отель состоит из 17-этажей ко…
€102,64 млн
Рекомендовать
Отель с бассейном, в центре города, с видом на город
Стамбул, Турция
Отель из 90 номеров, расположен рядом с выставочными и конференц-центрами, а также торговыми…
€22,41 млн
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL