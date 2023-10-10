ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Жилая
Бурса
Бунгало
Бунгало с видом на море в Бурса, Турция
Бунгало
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 комнаты
Инжекум, Турция
3
1
78 м²
5
Комплекс с полной инфраструктурой 5* в Инжекуме Представляем Вашему вниманию комплекс с пол…
€204,490
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2
1
59 м²
Новый комплекс в Газипаша Рады Вам представить новый комплекс с собственной инфраструктурой…
€105,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Алания, Турция
2
1
59 м²
Новый комплекс в Оба Представляем Вашему вниманию новый комплекс со собственной инфраструк…
€151,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с Pool, с terrassa
Аланья, Турция
1
1
42 м²
Представляем новый большой комплекс из 6-ти домов на огражденной территории с зонами общего …
€154,291
Рекомендовать
Квартира 5 комнат с парковкой, с лифтом, с видом на море
Аланья, Турция
5
201 м²
1/1
квартиры 4+1 в интересном проекте в Анталии Район: Анталья, АксуНовый большой проект в Антал…
€467,208
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Gazipasa, Турция
3
1
72 м²
2
Новый комплекс в Газипаша Представляем Вашему вниманию новый комплекс со собственной инфрас…
€219,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Bahcelievler Mahallesi, Турция
2
121 м²
В настоящее время мы живем так далеко от природы, что по выходным ходим в зеленые зоны, путе…
€644,126
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Алания, Турция
3
1
100 м²
3
Новая резиденция в Каргыджаке Представляем Вашему вниманию новую резиденцию со собственной …
€200,000
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с сауной, с детской площадкой, с крытым бассейном
Мраморноморский регион, Турция
4
166 м²
2/2
Роскошная квартира 3+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, БашакшехирПроект находится в одном из самых…
€493,619
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Инжекум, Турция
4
1
110 м²
2
Новый комплекс в Авсалларе Рады Вам представить новый комплекс со собственной инфраструктур…
€180,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Yaylali, Турция
2
1
62 м²
2
Новый комплекс в Кестеле Представляем Вашему вниманию новый комплекс со собственной инфраст…
€145,000
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Demirtas, Турция
4
1
90 м²
Жилой комплекс расположен в живописном и экологически чистом районе Демирташ на востоке Алан…
€300,000
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Бурса, Турция
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL