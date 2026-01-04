Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Бурдур
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Бурдуре, Турция

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Агласун, Турция
Вилла 5 комнат
Агласун, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 310 м²
Этаж 3/3
$7,62 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Бурдуре, Турция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти