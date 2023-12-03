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Дома в Bueyuekesat Mahallesi, Турция

1 объект найдено
Дом 5 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Дом 5 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Количество этажей 4
Сдвоенные Виллы в Отличном Месте в Чанкая, Газиосманпаша Виллы находятся в микрорайоне Газио…
€1,01 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Bueyuekesat Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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