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Квартиры в Bueyuekesat Mahallesi, Турция

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1 объект найдено
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 28
Роскошные Квартиры в Комплексе с Богатой Инфраструктурой в Чанкая, Газиосманпаша Квартиры ра…
€373,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Bueyuekesat Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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