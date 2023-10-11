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Виллы с видом на море в Бююкчекмедже, Турция

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7 объектов найдено
Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бююкчекмедже, Турция
Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 896 м²
Количество этажей 3
Отдельные Дома в Окружении Природы в Стамбуле, Бююкчекмедже. Отдельные дома с большими садам…
€2,54 млн
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бююкчекмедже, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 476 м²
Количество этажей 3
Отдельные Дома в Окружении Природы в Стамбуле, Бююкчекмедже. Отдельные дома с большими садам…
€1,34 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бююкчекмедже, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 417 м²
Количество этажей 3
Отдельные Дома в Окружении Природы в Стамбуле, Бююкчекмедже. Отдельные дома с большими садам…
€1,21 млн
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бююкчекмедже, Турция
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 426 м²
Количество этажей 2
Роскошные Отдельные Виллы Рядом с Морем в Стамбуле, Силиври. Отдельные виллы с роскошным диз…
€857,000
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бююкчекмедже, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 352 м²
Количество этажей 2
Роскошные Отдельные Виллы Рядом с Морем в Стамбуле, Силиври. Отдельные виллы с роскошным диз…
€836,000
Вилла 6 спален с балконом, с видом на море, с парковка в Бююкчекмедже, Турция
Вилла 6 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 396 м²
Количество этажей 2
Шикарные Виллы в Комплексе Рядом с Морем в Стамбуле. Виллы находятся в комплексе недалеко от…
€997,000
Вилла 6 спален с балконом, с видом на море, с парковка в Бююкчекмедже, Турция
Вилла 6 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 480 м²
Количество этажей 3
3-этажные Дома с Личными Бассейнами и Лифтами в Бююкчекмедже. Отдельные дома в Стамбуле, Бюю…
€1,79 млн
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