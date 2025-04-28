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Дома с видом на горы в Бююкчекмедже, Турция

виллы
16
дуплексы
8
1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Бююкчекмедже, Турция
Дом 4 комнаты
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 5
$239,578
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