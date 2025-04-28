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Дома с садом в Бююкчекмедже, Турция

виллы
16
дуплексы
8
2 объекта найдено
Вилла 8 комнат в Бююкчекмедже, Турция
Вилла 8 комнат
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 550 м²
Количество этажей 4
$745,000
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Вилла 1 комната в Бююкчекмедже, Турция
Вилла 1 комната
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 1
Количество спален 5
Площадь 1 100 м²
Your dream home awaits in Istanbul's prestigious Alkent. Experience luxury at its finest …
$1,29 млн
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