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Дома с гаражом в Бююкчекмедже, Турция

виллы
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дуплексы
8
7 объектов найдено
Вилла 7 комнат в Бююкчекмедже, Турция
Вилла 7 комнат
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 510 м²
Количество этажей 4
Участок 10.700м2 Количество вилл 30 Магазин, 1 шт. Расположение Бююкчекмедже Остров и участ…
$1,14 млн
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Дом 5 комнат в Бююкчекмедже, Турция
Дом 5 комнат
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Основные характеристики Цена продажи1 518 000 € Цена за кв.м.3 281 € Площадь дома462.59 …
$1,57 млн
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Дуплекс 5 спален в Бююкчекмедже, Турция
Дуплекс 5 спален
Бююкчекмедже, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 4
Büyükçekmece satılık dubleks
$662,188
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Дом 4 комнаты в Бююкчекмедже, Турция
Дом 4 комнаты
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 5
$239,578
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Дом 3 комнаты в Бююкчекмедже, Турция
Дом 3 комнаты
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 5
BEYLİKDÜZÜ BEYKENT CADDE ÜZERİ *MERKEZİ ISITMA *SICAK SOĞUK KLİMA *TERASTA YAZLIK K…
$196,416
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Дуплекс 4 комнаты в Бююкчекмедже, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 198 м²
Количество этажей 5
Апартаменты в небольшом комплексе с прекрасным видом   В квартире есть 1 гостиная, 3 с…
$500,000
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Вилла 1 комната в Бююкчекмедже, Турция
Вилла 1 комната
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 1
Количество спален 5
Площадь 1 100 м²
Your dream home awaits in Istanbul's prestigious Alkent. Experience luxury at its finest …
$1,29 млн
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