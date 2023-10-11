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Дуплексы с видом на море в Бююкчекмедже, Турция

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4 объекта найдено
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Бююкчекмедже, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 321 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Комплексе Рядом с Морем в Стамбуле, Бююкчекмедже. Квартиры расположены в комплекс…
€437,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Бююкчекмедже, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 266 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Комплексе Рядом с Морем в Стамбуле, Бююкчекмедже. Квартиры расположены в комплекс…
€354,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Бююкчекмедже, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 1/12
Просторные Квартиры с Видом на Море в Стамбуле, Бююкчекмедже. Стильные квартиры в Стамбуле н…
€222,000
Дуплекс 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Бююкчекмедже, Турция
Дуплекс 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 198 м²
Количество этажей 5
Апартаменты в небольшом комплексе с прекрасным видом   В квартире есть 1 гостиная, 3 с…
€472,649
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