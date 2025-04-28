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Дуплексы с гаражом в Бююкчекмедже, Турция

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2 объекта найдено
Дуплекс 5 спален в Бююкчекмедже, Турция
Дуплекс 5 спален
Бююкчекмедже, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 4
Büyükçekmece satılık dubleks
$662,188
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Дуплекс 4 комнаты в Бююкчекмедже, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 198 м²
Количество этажей 5
Апартаменты в небольшом комплексе с прекрасным видом   В квартире есть 1 гостиная, 3 с…
$500,000
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