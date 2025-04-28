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Квартиры с террасой в Бююкчекмедже, Турция

однокомнатные
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8 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 2 комнаты
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 59 м²
Количество этажей 19
Новая резиденция с бассейнами и торговым центром, Стамбул, Турция Резиденция располагает кр…
$178,740
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Квартира 1 комната в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 1 комната
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 3
Апартаменты с видом на парк и море, в жилом комплексе с бассейнами, Бююкчекмедже, Стамбул, Т…
$193,480
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Квартира 4 комнаты в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 4 комнаты
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 235 м²
Количество этажей 7
Апартаменты с террасами в резиденции с бассейнами, в престижном районе, Стамбул, Турция Пре…
$410,872
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Квартира 2 комнаты в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 2 комнаты
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Наш офис Avrupakent A.Ş Что отличает нас как владельцев земли, так это то, что наши кварт…
$150,000
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Квартира 6 комнат в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 6 комнат
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 476 м²
Количество этажей 3
Комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Стамбул, Турция Предлагаются виллы с большим…
$1,73 млн
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Квартира 3 комнаты в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 3 комнаты
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Наш офис Avrupakent A.Ş Что отличает нас как владельцев земли, так это то, что наши кварт…
$205,000
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Квартира 2 комнаты в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 2 комнаты
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 6
Апартаменты с видом на море, в спокойном районе Бююкчекмедже, Стамбул, Турция Проект состои…
$171,221
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Квартира 4 комнаты в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 4 комнаты
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 386 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и круглосуточной охраной рядом с автомагистралью, Стамбул, …
$1,12 млн
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