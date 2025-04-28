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Квартиры с бассейном в Бююкчекмедже, Турция

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3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 2 комнаты
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Наш офис Avrupakent A.Ş Что отличает нас как владельцев земли, так это то, что наши кварт…
$150,000
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Квартира 1 комната в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 1 комната
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 15/23
This project is located in one of the most prestigious areas of Istanbul, Buyukcekmece area …
$155,000
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Квартира 3 комнаты в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 3 комнаты
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Наш офис Avrupakent A.Ş Что отличает нас как владельцев земли, так это то, что наши кварт…
$205,000
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