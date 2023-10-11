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Квартиры с видом на море в Бююкчекмедже, Турция

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10 объектов найдено
Квартира с видом на море, с видом на горы в Бююкчекмедже, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Бююкчекмедже, Турция
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Цена по запросу
Квартира 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 234 м²
Количество этажей 3
Просторная Недвижимость с Видом на Море в Бююкчекмедже, Стамбул. Недвижимость с видом на мор…
€609,000
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 202 м²
Количество этажей 3
Просторная Недвижимость с Видом на Море в Бююкчекмедже, Стамбул. Недвижимость с видом на мор…
€494,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Количество этажей 3
Просторная Недвижимость с Видом на Море в Бююкчекмедже, Стамбул. Недвижимость с видом на мор…
€360,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Количество этажей 10
Квартиры в Стамбуле с Высоким Уровнем Строительства. Недвижимость с видом на море расположен…
€337,000
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 202 м²
Количество этажей 10
Квартиры в Стамбуле с Высоким Уровнем Строительства. Недвижимость с видом на море расположен…
€335,000
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 362 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Комплексе Рядом с Морем в Стамбуле, Бююкчекмедже. Квартиры расположены в комплекс…
€468,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 177 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Комплексе Рядом с Морем в Стамбуле, Бююкчекмедже. Квартиры расположены в комплекс…
€298,000
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Комплексе Рядом с Морем в Стамбуле, Бююкчекмедже. Квартиры расположены в комплекс…
€236,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 3
Площадь 149 м²
Количество этажей 3
Комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Стамбул, Турция Предлагаются виллы с большим…
€767,826
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