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Квартиры возле озера в Бююкчекмедже, Турция

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 3
Площадь 149 м²
Количество этажей 3
Комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Стамбул, Турция Предлагаются виллы с большим…
€767,826
Realting.com
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