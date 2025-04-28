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Квартиры с гаражом в Бююкчекмедже, Турция

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7 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 3 спальни
Бююкчекмедже, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Этаж 7/15
The project is valued by its privileged location in Beylikduzu, in the middle of a number of…
$553,000
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Квартира 2 комнаты в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 2 комнаты
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Наш офис Avrupakent A.Ş Что отличает нас как владельцев земли, так это то, что наши кварт…
$150,000
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Квартира 1 комната в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 1 комната
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 15/23
This project is located in one of the most prestigious areas of Istanbul, Buyukcekmece area …
$155,000
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Квартира 3 комнаты в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 3 комнаты
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Наш офис Avrupakent A.Ş Что отличает нас как владельцев земли, так это то, что наши кварт…
$205,000
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Квартира 5 комнат в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 5 комнат
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 202 м²
Этаж 5/10
Four Bedrooms Apartment With Sea View In Isatnbul , located directly on the coastal strip an…
$581,000
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Квартира 2 комнаты в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 2 комнаты
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 3/14
Отличная инвестиционная возможность вжилой проект в Стамбулe   Площадь территории прое…
$165,000
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Квартира 4 комнаты в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 4 комнаты
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Этаж 4/17
Жилая квартира в семейном комплексе с видом на ландшафт Квартира находится на 4-м этаже, …
$480,000
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