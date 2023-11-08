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Жильё в Bostan Mahallesi, Турция

1 объект найдено
Квартира 1 спальня с бассейном, с Gartennutzung, с kabel sat tv в Bostan Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с Gartennutzung, с kabel sat tv
Bostan Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
€250,000

Параметры недвижимости в Bostan Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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