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Квартиры с видом на горы в Борновой, Турция

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однокомнатные
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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Борнова, Турция
Квартира 3 комнаты
Борнова, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/5
Квартиры на продажу в комплексе с бассейном в Борнове, Измир Борнова — один из самых быстрор…
$232,377
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Квартира 4 комнаты в Борнова, Турция
Квартира 4 комнаты
Борнова, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Этаж 1/5
Квартиры на продажу в комплексе с бассейном в Борнове, Измир Борнова — один из самых быстрор…
$273,913
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