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Квартиры с садом в Борновой, Турция

однокомнатные
23
двухкомнатные
5
трехкомнатные
8
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3 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Борнова, Турция
Квартира 1 спальня
Борнова, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Добро пожаловать на уникальный жизненный опыт в Измире. Это изысканное свойство охватывает 6…
$192,817
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Квартира 1 спальня в Борнова, Турция
Квартира 1 спальня
Борнова, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Добро пожаловать на уникальный жизненный опыт в Измире. Это изысканное свойство охватывает 6…
$209,523
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Квартира 1 спальня в Борнова, Турция
Квартира 1 спальня
Борнова, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Расположенные в центральном районе Измира Борновы, эти современные апартаменты предлагают уд…
$156,941
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