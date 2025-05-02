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Квартиры с гаражом в Борновой, Турция

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21
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8 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Борнова, Турция
Квартира 3 комнаты
Борнова, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/9
Trademark Pi Bornova, расположенный на участке площадью 8400 м², состоит из двух блоков, вкл…
$252,643
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Квартира 2 комнаты в Борнова, Турция
Квартира 2 комнаты
Борнова, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 3/9
Trademark Pi Bornova, расположенный на участке площадью 8400 м², состоит из двух блоков, вкл…
$249,167
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Квартира 2 комнаты в Борнова, Турция
Квартира 2 комнаты
Борнова, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/9
Trademark Pi Bornova, расположенный на участке площадью 8400 м², состоит из двух блоков, вкл…
$251,883
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Квартира 2 комнаты в Борнова, Турция
Квартира 2 комнаты
Борнова, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 5/9
Trademark Pi Bornova, расположенный на участке площадью 8400 м², состоит из двух блоков, вкл…
$249,169
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Квартира 2 комнаты в Борнова, Турция
Квартира 2 комнаты
Борнова, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 7/9
Trademark Pi Bornova, расположенный на участке площадью 8400 м², состоит из двух блоков, вкл…
$251,937
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Квартира 3 комнаты в Борнова, Турция
Квартира 3 комнаты
Борнова, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 3/9
Trademark Pi Bornova, расположенный на участке площадью 8400 м², состоит из двух блоков, вкл…
$252,665
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Квартира 2 комнаты в Борнова, Турция
Квартира 2 комнаты
Борнова, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 9/9
Trademark Pi Bornova, расположенный на участке площадью 8400 м², состоит из двух блоков, вкл…
$205,829
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Квартира 3 комнаты в Борнова, Турция
Квартира 3 комнаты
Борнова, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/9
Trademark Pi Bornova, расположенный на участке площадью 8400 м², состоит из двух блоков, вкл…
$251,990
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