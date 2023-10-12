Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Бодрум
  5. Таунхаусы

Таунхаусы с видом на море в Бодрум, Турция

Таунхаус В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дуплекс в Konyaalti, Турция
Дуплекс
Konyaalti, Турция
Компания Stay Property предлагает новые дуплексы 2+1 и 3+1 в районе Коньяалты - Анталия.Площ…
€246,183
Квартира 1 спальня с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю в Махмутлар центр, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 2
Площадь 65 м²
Этаж 3/9
Меблированная квартира 1+1 в Махмутларе Представляем Вашему вниманию меблированную кв…
€137,616
Квартира 3 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
Комнаты 3
Площадь 95 м²
Этаж 1/1
Отличная Квартира 2+1 ŞEKERHANE с отдельной кухнейРайон: Анталья, Аланья, ШекерханеРасстояни…
€108,291
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Махмутлар центр, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 3
Площадь 56 м²
Этаж 11/12
Квартиры в 250м от моря и пляжа. Квартиры современной планировкой 2+1, площадью 70 кв.м. …
€211,797
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Мерсин, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мерсин, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/4
Фраза: «Новая трехэтажная резиденция в 300 метрах от пляжа Эрдемли», у местных жителей произ…
€48,173
Квартира 3 комнаты в Payallar, Турция
Квартира 3 комнаты
Payallar, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 5
Новый комплекс в Паялларе Рады Вам представить новый комплекс со собственной множественной …
€138,415
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Аланья, Турция
Комнаты 2
Площадь 67 м²
Этаж 4/4
Отличные Апартаменты 1+1 в Mahmutlar у моряРайон: Анталья, Аланья, МахмутларРасстояние до мо…
€119,548
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Алания, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Алания, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 4
Хотим Вам представить проект в Кестеле, который является наиболее предпочтительным районом А…
€147,736
Квартира 2 комнаты в Инжекум, Турция
Квартира 2 комнаты
Инжекум, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2
Новый комплекс в Авсалларе Представляем Вашему новый комплекс со собственной множественной …
€89,621
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Зейтинбурну, Турция
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 209 м²
Количество этажей 3
Новая элитная резиденция в Зейтинбурну Рады Вам представить новую элитную резиденцию …
€995,219
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Количество этажей 20
Новые Квартиры в Элитном Жилом Комплексе в Картале, Стамбул. Квартиры с системой «умный дом»…
€699,000
Квартира 1 спальня в Аланья, Турция
Квартира 1 спальня
Аланья, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 2/5
Уютный комплекс в районе верхней Обы. Проект будет расположен в районе верхняя Оба, одном…
€135,828

Параметры недвижимости в Бодрум, Турция

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти