Квартиры около гольф-клуба в Бодруме, Турция

пентхаусы
4
однокомнатные
15
двухкомнатные
51
трехкомнатные
52
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 3 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 2/1
Regnum Golf & Country Club Bodrum На полуострове Бодрум это первый 18-луночное  природное…
$380,000
Агентство
Wabi Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe
