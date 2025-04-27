Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Черноморский регион
  4. Долгосрочная аренда
  5. Пентхаус

Снять пентхаусы на длительный срок в Черноморском регионе, Турция

Пентхаус Удалить
Очистить
1 объект найдено
Пентхаус 4 комнаты в Убе, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Убе, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 3/10
Для аренды Что вы получаете: Роскошный пентхаус планировки 3+1 с просторной площадью 200 м²…
$2,270
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Черноморском регионе, Турция

с бассейном