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Земельные участки с видом на море в Черноморский регион, Турция

1 объект найдено
Земельные участки с видом на море, с c ремонтом в Karsiyaka, Турция
Земельные участки с видом на море, с c ремонтом
Karsiyaka, Турция
Площадь 841 м²
Земельный Участок на Лоне Природы в Арсине, Трабзон. Участок земли с готовым свидетельством …
€133,000
Realting.com
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