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Бунгало в Черноморский регион, Турция

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1 объект найдено
Бунгало 4 спальни с террасой, с садом, с ванной в Амасра, Турция
Бунгало 4 спальни с террасой, с садом, с ванной
Амасра, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€64,287

Параметры недвижимости в Черноморский регион, Турция

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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