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Дома у моря в Бейоглу, Турция

дуплексы
3
1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Бейоглу, Турция
Дом 3 комнаты
Бейоглу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 228 м²
Количество этажей 2
Предлагаем Вашему вниманию ограниченное количество эксклюзивных вариантов жилой недвижимости…
$427,107
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