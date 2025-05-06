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Квартиры с террасой в Бейоглу, Турция

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10 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Бейоглу, Турция
Квартира 3 комнаты
Бейоглу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 78 м²
Количество этажей 5
Жилой комплекс в исторической части города, рядом с культурными и художественными центрами, …
$677,739
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Квартира 3 комнаты в Бейоглу, Турция
Квартира 3 комнаты
Бейоглу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 87 м²
Количество этажей 6
Резиденция с фитнес-центром в престижном районе, в центре Стамбула, Турция Предлагаются кра…
$595,042
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Квартира 3 комнаты в Бейоглу, Турция
Квартира 3 комнаты
Бейоглу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 19
Новый жилой комплекс, проект реконструкции целого квартала в центре города, Бейоглу, Стамбул…
$754,830
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Квартира 5 комнат в Бейоглу, Турция
Квартира 5 комнат
Бейоглу, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 230 м²
Этаж 3/4
Предлагаем Вашему вниманию ограниченное количество эксклюзивных вариантов жилой недвижимости…
$420,542
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Квартира 2 комнаты в Бейоглу, Турция
Квартира 2 комнаты
Бейоглу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 9
Просторные светлые апартаменты с широкими балконами в новом жилом комплексе, Стамбул, Турция…
$685,547
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Квартира 5 комнат в Бейоглу, Турция
Квартира 5 комнат
Бейоглу, Турция
Число комнат 5
Количество спален 3
Площадь 132 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция в престижном районе Стамбула, Турция Предлагаются меблированные квартиры. …
$382,036
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Квартира 3 комнаты в Бейоглу, Турция
Квартира 3 комнаты
Бейоглу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 132 м²
Количество этажей 6
Жилой комплекс с внутренним двориком, в исторической части города, Бейоглу, Стамбул, Турция …
$787,287
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Квартира 3 комнаты в Бейоглу, Турция
Квартира 3 комнаты
Бейоглу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 4
Проект реновации Taksim 360 для получения гражданства в культурном центре Стамбула, Турция …
$587,273
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Квартира 2 комнаты в Бейоглу, Турция
Квартира 2 комнаты
Бейоглу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 103 м²
Количество этажей 7
Новая большая резиденция с отелями и гаванями для яхт в самом центре Стамбула, Турция Предл…
$613,440
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Квартира 2 комнаты в Бейоглу, Турция
Квартира 2 комнаты
Бейоглу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 41 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция с гаражом и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция Резиденция располагает…
$336,446
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