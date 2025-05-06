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Квартиры с бассейном в Бейоглу, Турция

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Бейоглу, Турция
Квартира 2 комнаты
Бейоглу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 58 м²
Комплекс расположен в Бейоглу, Таксим – одном из самых центральных районов Стамбула. Прое…
$430,000
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