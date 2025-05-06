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Квартиры с видом на море в Бейоглу, Турция

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5 объектов найдено
Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Бейоглу, Турция
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Бейоглу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 18/4
Квартира в Стамбуле, Турция, 72.84 м2   Гражданство Онлайн-показ Удалённая сделка О…
$463,949
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Квартира 1 комната в Бейоглу, Турция
Квартира 1 комната
Бейоглу, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 236 м²
Этаж 3
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$2,22 млн
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Бейоглу, Турция
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Бейоглу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Основные характеристики Цена продажи590 000 € Цена за кв.м.7 332 € Площадь80.46 м2 В…
$609,644
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Квартира 4 комнаты в Бейоглу, Турция
Квартира 4 комнаты
Бейоглу, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 182 м²
Этаж 2/4
Предлагаем Вашему вниманию ограниченное количество эксклюзивных вариантов жилой недвижимости…
$296,221
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Бейоглу, Турция
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Бейоглу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4/18
Основные характеристики Цена продажи 449 000 € Цена за кв.м.6 164 € Площадь72.84 м2 …
$463,949
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