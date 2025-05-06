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Виллы с бассейном в Бейликдюзю, Турция

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1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Бейликдюзю, Турция
Вилла 5 комнат
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
$1,50 млн
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