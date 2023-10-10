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Виллы с видом на море в Бейликдюзю, Турция

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1 объект найдено
Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Бейликдюзю, Турция
Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
€1,71 млн
Realting.com
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