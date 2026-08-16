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Виллы у моря в Бейликдюзю, Турция

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3 объекта найдено
Вилла 6 комнат в Бейликдюзю, Турция
Вилла 6 комнат
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 289 м²
Количество этажей 3
Отдельные и сдвоенные виллы с бассейном в Бейликдюзю Виллы расположены в районе Бейликдюзю в…
$2,05 млн
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Вилла 8 комнат в Бейликдюзю, Турция
Вилла 8 комнат
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 4
Beylikdüzü Gürpınar Sitesi İçi Havuzlu Villa
$694,755
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Вилла 7 комнат в Бейликдюзю, Турция
Вилла 7 комнат
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
$1,88 млн
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