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Виллы с гаражом в Бейликдюзю, Турция

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3 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Вилла 4 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
230 M2 BODRUMLU, BAHÇELİ, ŞÖMİNELİ, SAUNALİ, JAKUZİLİ YATIRIM DEĞERİ OLAN KAT MÜLKİYETLİ VİL…
$274,645
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Вилла 8 комнат в Бейликдюзю, Турция
Вилла 8 комнат
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 4
Beylikdüzü Gürpınar Sitesi İçi Havuzlu Villa
$694,755
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Вилла 7 комнат в Бейликдюзю, Турция
Вилла 7 комнат
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
$1,88 млн
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