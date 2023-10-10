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Жильё с видом на море в Бейликдюзю, Турция

квартиры
106
дома
27
4 объекта найдено
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Бейликдюзю, Турция
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 4
Sosyal donatılarla zengin imkânlara sahip bir kompleks size hayatın akışında kendinize değer…
€690,000
Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Бейликдюзю, Турция
Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
€1,71 млн
Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Бейликдюзю, Турция
Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 4/4
Представляем Вашему вниманию новый элитный комплекс с собственной полной инфраструктурой. Ра…
€642,000
Многоуровневые квартиры 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Бейликдюзю, Турция
Многоуровневые квартиры 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/16
Основные характеристики Цена продажи366 000 € Цена за кв.м.2 640 € Площадь138.62…
€366,000
Realting.com
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