ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Жилая
Бейликдюзю
Пентхаусы
Пентхаусы с видом на море в Бейликдюзю, Турция
Пентхаус
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 комнаты
Yesilkoey, Турция
2
1
42 м²
Новый элитный комплекс в Алтынташе Рады Вам представить новый элитный комплекс с собственно…
€222,000
Рекомендовать
Дуплекс
Авсаллар, Турция
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания. В жилом комплек…
€278,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Мерсин, Турция
2
90 м²
6/15
€78,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Башакшехир, Турция
4
2
165 м²
5
Квартиры в Охраняемом Комплексе в Стамбуле. Квартиры с инвестиционным потенциалом находятся …
€497,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Bahcelievler Mahallesi, Турция
3
16 197 м²
Вы не можете насытиться удобством жизни на E5 в этом проекте, из которого открывается вид на…
€524,289
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Турция, Турция
2
60 м²
2/4
Меблированная квартира 1+1 в Каргыджаке Представляем Вашему вниманию меблированную кв…
€105,150
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Мерсин, Турция
2
90 м²
7/15
€79,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Авсаллар, Турция
4
137 м²
9/9
Пентхаус 3+1 в комплексе с инфраструктурой 5* отеляРайон: Анталья, Аланья, АвсалларРасстояни…
€295,131
Рекомендовать
Дуплекс 4 комнаты с бассейном, с сауной, с детской площадкой
Алания, Турция
4
2
130 м²
4
Рады представить вам новый проект расположенный на общей площади 950 м² и находящийся всего…
€170,802
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с бассейном
Аланья, Турция
3
110 м²
5/5
Квартира 2+1 в Yazgülü рядом с морем Район: Анталья, АланьяРасстояние до моря: 500В продаже…
€81,536
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Авсаллар, Турция
4
2
200 м²
9
Отличная Недвижимость в Нескольких Минутах Ходьбы от Пляжа в Алании Эксклюзивная недвижимост…
€448,070
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Махмутлар центр, Турция
1
2
130 м²
Comfortable and stylish apartment for sale in Mahmutlar are the choice of investors who are …
Цена по запросу
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL