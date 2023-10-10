Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Бейликдюзю
  5. Пентхаусы

Пентхаусы с видом на горы в Бейликдюзю, Турция

Пентхаус В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 комнаты в Инжекум, Турция
Квартира 3 комнаты
Инжекум, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Комплекс премиум-класса в 700 м. от моря в районе Авсаллар. Новый жилищный комплекс с со…
€259,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Махмутлар центр, Турция
Пентхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/4
Крытый бассейн с подогревомЛетний бассейн с водными горками (900 м2)тренажерный залСауна с г…
Цена по запросу
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Yesilkoey, Турция
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Yesilkoey, Турция
Комнаты 4
Площадь 120 м²
Этаж 5/5
Двухуровневая квартира 3+1 в красивейшем комплексе в AltıntaşРайон: Анталья, Аксу, АлтынташН…
€246,109
Квартира с видом на море, с видом на горы в Алания, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Алания, Турция
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Махмутлар центр, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 2
Площадь 59 м²
Этаж 3/11
Новые апартаменты в комплексе на этапе строительства Планировка квартиры и удобства в жилом …
€139,475
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Erdemli, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Erdemli, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 7
Представляем квартиру 2+1, которая находится в центральном районе Мезитли. Квартира располож…
€137,500
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с детской площадкой в Алания, Турция
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с детской площадкой
Алания, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4
Новый проект только начал свое строительство на первой береговой линии в районе Кестель.  Ко…
€208,758
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 3
Площадь 143 м²
Этаж 5/5
Мебелированная квартира в районе Тосмур Район: Анталья, Аланья, ТосмурКвартира 2+1 в районе …
€173,877
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Аланья, Турция
Комнаты 3
Площадь 105 м²
Этаж 2/2
Новая шикарная квартира 2+1 с мебелью в KARAKOCALIРайон: Анталья, Аланья, КаракоджалыКвартир…
€178,279
Вилла 7 комнат в Аланья, Турция
Вилла 7 комнат
Аланья, Турция
Комнаты 7
Площадь 200 м²
Этаж 2/2
ОТРЕСТАВРИРОВАННАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ВИЛЛА В ЗАМКЕ АЛАНИИ Район: Анталья, АланьяОТРЕСТАВРИРОВАННА…
€626,879
Квартира 5 спален в Bahcelievler Mahallesi, Турция
Квартира 5 спален
Bahcelievler Mahallesi, Турция
Количество спален 5
Площадь 360 м²
В настоящее время мы живем так далеко от природы, что по выходным ходим в зеленые зоны, путе…
€757,972
Дуплекс в Авсаллар, Турция
Дуплекс
Авсаллар, Турция
Компания Stay Property предлагает новые пентхаусы 2+1 Авсалларе.Площадь апартаментов от 114 …
€210,000
Realting.com
Перейти