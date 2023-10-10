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Многоуровневые квартиры с видом на море в Бейликдюзю, Турция

Многоуровневые квартиры В архив
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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Бейликдюзю, Турция
Многоуровневые квартиры 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/16
Основные характеристики Цена продажи366 000 € Цена за кв.м.2 640 € Площадь138.62…
€366,000
Realting.com
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