Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Бейликдюзю
  5. Multilevel-apartment

Многоуровневые квартиры с видом на горы в Бейликдюзю, Турция

Многоуровневые квартиры В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Аланья, Турция
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Этаж 2/2
Замечательная Квартира 1+1 в ObaРайон: Анталья, Аланья, ОбаРасстояние до моря: 2500Все необх…
€137,561
Квартира 2 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной в Махмутлар центр, Турция
Квартира 2 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 5/5
Начато строительство современного  комплекса в Каргыджак,  в котором предложены к продаже ко…
€172,782
Квартира 3 комнаты с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Махмутлар центр, Турция
Квартира 3 комнаты с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 3
Площадь 120 м²
Этаж 7/12
Меблированные апартаменты от собственника Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе К…
€400,730
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Махмутлар центр, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 2
Площадь 65 м²
Этаж 4/4
     Квартиры 1+1, 2+1, 3+1, 4+1  в строящемся комплексе в Каргыджаке от компании «Zera Home…
€291,440
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной в Аланья, Турция
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Аланья, Турция
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Этаж 8/8
Жилой комплекс в Аланье Продажа 2+1 ДублексРайон: Анталья, АланьяРасстояние до моря: 950 …
€174,077
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Аланья, Турция
Комнаты 3
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Отличная Квартира 2+1 в Tosmur у моряРайон: Анталья, Аланья, ТосмурРасстояние до моря: 400Вс…
€187,083
Квартира 2 спальни в Алания, Турция
Квартира 2 спальни
Алания, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Алания приветствует вас культурой, природой, самым красивым лицом солнца за все четыре сезон…
Цена по запросу
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 3
Площадь 85 м²
Этаж 5/5
Прекрасная, меблированная Квартира 2+1 в TosmurРайон: Анталья, Аланья, ТосмурРасстояние до м…
€159,571
Квартира 3 комнаты с бассейном, с сауной, с детской площадкой в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты с бассейном, с сауной, с детской площадкой
Аланья, Турция
Комнаты 3
Площадь 124 м²
Этаж 2/2
Прекрасная Квартира 2+1 в Tosmur у моряРайон: Анталья, Аланья, ТосмурРасстояние до моря: 450…
€268,019
Вилла 5 комнат с парковкой в Toroslar, Турция
Вилла 5 комнат с парковкой
Toroslar, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Этаж 2
Представляем вашему вниманию двухэтажную виллу 4+1 с видом на горы в Торослар. Вилла общей п…
€190,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с охраной в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с охраной
Аланья, Турция
Комнаты 3
Площадь 207 м²
Этаж 3/3
Новая квартира 2+1 в современном районе у моря в СтамбулеРайон: Стамбул, Кадыкёй, Джаддебост…
€499,122
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Махмутлар центр, Турция
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 205 м²
Недвижимость в Комплексе с Впечатляющими Видами в Алании. Стильная недвижимость находится в …
€476,673
Realting.com
Перейти